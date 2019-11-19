Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve karakterleri! Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda sürpriz

Türkiye ve dünya üzerinde birçok kişi tarafından heyecanla beklenen dizi için beklenen gün geldi, çattı. Kuruluş Osman'ın 1. bölümü öncesi dizide yer alacak oyuncular da merak konusu oldu. Osman Gazi'nin hayatının konu olarak ele alınacağı dizide birçok ünlü isim yer alacak. Bu isimlerin dizide hayat vereceği karakterler de kesinleşti. Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve ilk bölüm öncesi merak edilenleri buradan öğrenebilirsiniz. İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve oynayacakları karakterler!

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

ATV'nin 20 Kasım Çarşamba akşamı başlayacak dizisinde yer alacak oyuncular da belli oldu. Kuruluş Osman dizisi kadrosunda birçok sürpriz isim de yer alıyor.

İşte Kuruluş Osman dizisinde oynayacak oyuncular;