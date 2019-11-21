Kuruluş Osman 1. Bölüm (20 Kasım 2019 Çarşamba) Osman Bey'den Osmanlı İmparatorluğu müjdesi izle!

atv'nin ye dizisi Kuruluş Osman 1. Bölüm ile reytingleri altüst etti! Kuruluş Osman, 20 Kasım 2019 Çarşamba akşamı yayınlanan ilk bölümü ile milyonları ekran başına kilitledi. Kayılar ihanetin pençesine düşüyor! Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun müjdesini böyle verdi...