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Masterchef'te kim elendi? 63. son bölüm elenen kişi belli oldu! Güzide, Rıfat ve Batuhan...

Ekranların sevilen yarışma programı 13 Aralık son bölümde yine heyecanlı anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Kuzu Kol Sarma, Dana Sarma ve Tavuk Sarma yapmalarını istedi. Şefler, dokunulmazlık oyununun galibini açıkladıktan sonra ise eleme oyununa geçildi. Batuhan ve Rıfat’ın yer aldığı eleme potasına Güzide de eklendi. 63. bölümü kaçıran veya bilgi edinmek isteyen vatandaşlar da 'Masterchef'te kim elendi?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. MasterChef Türkiye eleme oyunlarında bu hafta birinci Batuhan oldu. Peki, 13 Aralık Masterchef Türkiye'den elenen kişi kim oldu? Haberimizden, sevilen yarışma programının 63. son bölümü hakkında bilgi edinebilir; Masterchef'te bu hafta elenen kişinin kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 00:32 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 00:41
Masterchef'te kim elendi? Masterchef Türkiye 63. son bölüm elenen kişi belli oldu! Güzide, Rıfat ve Batuhan...

Masterchef Türkiye de her Cuma olduğu gibi bu hafta da yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Kırmızı ve mavi takım önce dokunulmazlık oyunu için hünerlerini sergiledi. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Kuzu Kol Sarma, Dana Sarma ve Tavuk Sarma yapmalarını istedi.. Yoğun süren mücadelenin ardından her iki takım da yemeği başarılı bir şekilde hazırlarken; şeflerin dokunulmazlık oyununu kazanan takımı seçmesi bir hâyli zor oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıkladıktan sonra ise stüdyonun bir tarafı sevince, diğer tarafı ise hüzne boğuldu. Batuhan ve Rıfat'ın ardından son olarak Güzide'de eleme potasına kaldı. Hemen ardından eleme oyunu heyecanı başladı.

MASTERCHEF 63. BÖLÜM KİM ELENDİ?

Masterchef 63. bölüm eleme oyunu sırasında Tournedos Alla Rossini yemeği şefler tarafından yapılması istendi. Fransız bir yemeği olan Tournedos Alla Rossini yapılışı sırasında elemeye kalan yarışmacılar büyük ter döktü.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, sevilen programın 13 Aralık 2019 Cuma günü 63. bölümü hakkında bilgi edinebilir; 'Bu hafta Masterchef'ten kim elendi?' sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

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