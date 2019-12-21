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’te kim elendi? Ekin, Alican ve Batuhan’dan oluşan Masterchef eleme potasından elenen isim şaşırttı

Dün akşam ekranların sevilen yarışması Türkiye’de eleme heyecanı yaşandı. Dün ekrana gelen bölümün ardından MasterChef’te kim elendi sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyelerinin konuk olduğu MasterChef programının 72. bölümünde, eleme potasında bulunan Batuhan, Ekin ve Alican’dan biri yarışmaya veda etti. Bilindiği üzere geçtiğimiz bölümlerde oynanan ödül ve kaptanlık yarışmalarının ardından eleme potasına giren 3 isim belirlenmişti. Dün akşam bu 3 isimden bir tanesi yarışmaya veda etti. Dün akşamki bölümü izleme imkanı bulamayan programın sıkı takipçileri, sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen o sorunun cevabı…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 15:12
Masterchef’te kim elendi? Ekin, Alican ve Batuhan’dan oluşan Masterchef eleme potasından elenen isim şaşırttı

Televizyon erkanlarının severek takip edilen yarışması 'te elenen isim belli oldu. MasterChef elenen isim daha önceki programlarda yapılan yarışmaların ardından eleme potasına giren 3 isimden biri oldu. Programdan elenen isim yarışmanın takipçilerinin büyük bir çoğunluğunda şaşkınlık yaratırken, eleme gecesini takip edemeyen kişiler, MasterChef son bölümde kim elendi sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen 72. bölümünün ardından yarışmaya veda eden isim…

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

20 ARALIK MASTERCHEF 72. BÖLÜMDE ELENEN YARIŞMACI BELLİ oldu. MasterChef 72. yeni bölümünde hangi yarışmacının elendiğine ve diğer tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

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Masterchef’te kim elendi? Ekin, Alican ve Batuhan’dan oluşan Masterchef eleme potasından elenen isim şaşırttı
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