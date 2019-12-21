Masterchef’te kim elendi? Ekin, Alican ve Batuhan’dan oluşan Masterchef eleme potasından elenen isim şaşırttı

Televizyon erkanlarının severek takip edilen yarışması MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef elenen isim daha önceki programlarda yapılan yarışmaların ardından eleme potasına giren 3 isimden biri oldu. Programdan elenen isim yarışmanın takipçilerinin büyük bir çoğunluğunda şaşkınlık yaratırken, eleme gecesini takip edemeyen kişiler, MasterChef son bölümde kim elendi sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen 72. bölümünün ardından yarışmaya veda eden isim…

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

20 ARALIK MASTERCHEF 72. BÖLÜMDE ELENEN YARIŞMACI BELLİ oldu. MasterChef 72. yeni bölümünde hangi yarışmacının elendiğine ve diğer tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…