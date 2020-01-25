Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Ocak reyting sonuçlarında Babil, Arka Sokaklar, Hercai kim birinci oldu?

sonuçları açıklandı mı? 24 Ocak sonuçlarında Babil, Arka Sokaklar, Hercai kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Babil, ATV’de Hercai son bölümleriyle yayınlandı. Diziseverler özellikle Star TV’de yeni başlayan Babil dizisi reytinglerini merak ediyor. Medya gündemini yakından takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki sıralamada Total’de 1.sırada Kanal D’de yayınlanan “Arka Sokaklar”, 2.sırada Atv’de yayınlanan “Hercai” dizisi, 3.sırada yer almıştı. Star TV’de ilk kez ekranlara gelen “Babil” dizisi ise 7.sırada kaldı. Peki açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Babil, Arka Sokaklar, sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 25.1.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 09:52 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Ocak reyting sonuçlarında Babil, Arka Sokaklar, Hercai kim birinci oldu?

sonuçları açıklandı mı? Cuma akşamı ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT1'de Payitaht Abdülhamid, Star TV'de Babil, ATV'de Hercai yer aldı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken yeni dizi Babil reytingleri merak ediliyor. Geçen haftaki sonuçlara bakacak olursak Total'de 1. sırada Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisi yer alırken, 2.sıra ATV'de yayınlanan "Hercai" dizisinin oldu. AB'de ise 1. Sıranın sahibi Star TV'nin yeni dizisi "Babil" oldu. Peki açıklandı mı? 24 Ocak Babil, Arka Sokaklar, sonuçlarında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 24 Ocak Babil, Arka Sokaklar, Hercai reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Ocak reyting sonuçlarında Babil, Arka Sokaklar, Hercai kim birinci oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN