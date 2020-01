Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Ocak reyting sonuçlarında Babil, Arka Sokaklar, Hercai kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma akşamı ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT1'de Payitaht Abdülhamid, Star TV'de Babil, ATV'de Hercai yer aldı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken yeni dizi Babil reytingleri merak ediliyor. Geçen haftaki sonuçlara bakacak olursak Total'de 1. sırada Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisi yer alırken, 2.sıra ATV'de yayınlanan "Hercai" dizisinin oldu. AB'de ise 1. Sıranın sahibi Star TV'nin yeni dizisi "Babil" oldu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Ocak Babil, Arka Sokaklar, Hercai reyting sonuçlarında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 24 Ocak Babil, Arka Sokaklar, Hercai reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.