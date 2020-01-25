Babil 3. Bölüm (31 Ocak 2020 Cuma) Yasak aşk kavgası olay oldu! İrfan'la eski aşkı İlay...
Babil isimli dizinin 31 Ocak 2020 Cuma akşamı yayınlanacak olan 3. yeni bölümde yaşanan yasak aşk ve para kavgası sahnesi sosyal medyada da olay oldu!
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