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Nefesler tutuldu! Akıncı’nın 2.bölümü şimdi 'de

'nin yeni dizisi Akıncı, geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Başrollerinde ile Büşra Develi'nin yer aldığı dizi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle izleyiciye görsel bir şölen sundu. Hikaye kurgusu, karakterleri ve İstanbul görüntüleriyle ekran başındakilerden tam not alan Akıncı, sosyal medyada da gündem oldu. Akıncı’nın ikinci bölümünde heyecan devam ediyor. Sırlar ortaya çıkıyor. Akıncı 2. bölümüyle şimdi atv ekranlarında....

Giriş Tarihi: 8.1.2021 19:54 Son Güncelleme: 8.1.2021 20:00 ABONE OL
Nefesler tutuldu! Akıncı’nın 2.bölümü şimdi atv'de

Akıncı'nın ikinci bölümünde heyecan devam ediyor. Sırlar ortaya çıkıyor. İşte Akıncı'nın 2. Bölümünde yaşanacaklar

MERAKLA BEKLENEN AKINCI DİZİSİNİN 2. BÖLÜMÜ:

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Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar.

Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir.

Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister.

Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir.



Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.

Akıncı 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Akıncı, her Cuma saat 20.00'de atv'de!

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin)

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Nefesler tutuldu! Akıncı’nın 2.bölümü şimdi atv'de
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