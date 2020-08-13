MasterChef’te dün akşam kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Ekranların sevilen yarışma programlarından 2020 MasterChef Türkiye yeni sezonda final turu heyecanı yaşanmaya tüm hızıyla devam ediyor. Final turu yarışmacıları arasından yemeğini en iyi yapan final turu 6’lısına kalmayı başararak Mehmet, Somer ve Danilo şefler tarafından istenen yaratıcılık yemeği için ter döktü. Yemekler Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin beğenisine sunuldu ve 2020 MasterChef ana kadro Yarışmacısını belirlendi. MasterChef Türkiye kim kazandı merak ederek 12 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 11. ana kadro yarışmacısı kim oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte günün ana kadro yarışmacısı…
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI? 12 AĞUSTOS 2020 MASTERCHEF TÜRKİYE 11. YARIŞMACISI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 12 Ağustos 2020 Çarşamba son bölümüne ilişkin tüm detaylar ve 2020 MasterChef Türkiye 11. yarışmacısı kim oldu? sorusunun cevabına ilişkin tüm detaylar şöyle;
MasterChef Türkiye 2020'nin 12 Ağustos Çarşamba günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün lazanya yapılması istendi.
Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan kriterlere uygun olan 6 sı seçilerek final turuna getirildi. Final turunda verilen malzemelerle yaratıcılık tatlısı yapılması istendi ve bu tatlıların da tadılmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler günün kazananını açıkladı. Yarışmanın ana kadrosuna katılan 11. yarışmacı BERK oldu
ŞİMDİYE KADAR SEÇİLEN MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
- Serhat
- Duygu
- Özgül
- Emir
- Ayyüce
- Sedat
- Esra
- Furkan
- Barbaros
- Tanya
- Berk