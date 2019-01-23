Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 122. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Eşkıya izle

Türkiye'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümü ile atv ekranlarındaydı. Dizinin oyuncu kadrosuna katılan usta isimler ile birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. son bölüm günün en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

EDHO'nun uzun bir aradan sonra yayınlanan yeni bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizden izleyebilirler.

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. son bölüm tamamı tek parça...

"İLYAS ÇAKIRBEYLİ'NİN İNTİKAMI TÜM FAÇALILAR ÖLENE KADAR DEVAM EDECEK!"

İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.