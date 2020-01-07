SON DAKİKA HABER! Esra Erol programında izleyici şoke oldu! "Koşu Bandı" meselesi gündeme oturdu!

ATV ekranlarında yer alan Esra Erol programında her gün birçok konuya aydınlık getiriyor ve çözüyor. Son gün işlenen bir konu ise izleyicileri ekrana kilitlerken stüdyodakileri şaşkına çevirdi. 67 yaşındaki Kemal A . Kendisinden 30 yaş küçük eşi Hüsne A .'nın evdeki paraları da alıp kayıplara karıştığını iddia etti. Karısına ulaşıp boşanmak istediğini programda belirten adam iddialarını sürdürürken 38 yaşındaki Hüsne A.'nın babası da canlı yayına katılarak kızının nerede olduğunu bilmediğini ve kayıp başvurusunda bulunduğunu belirtti. Programda yaşanan son dakika gelişmeleri herkesi şoke ederken " koşu bandı " meselesi ise gündeme oturdu. Sosyal medyada oldukça tepki çeken konu ile ilgili ayrıntılar ise şaşkına çevirdi.

Esra Erol'da programında yaşanan olay şaşkınlık oluşturdu. Programda iddia edilenlere göre 67 yaşındaki Kemal A.'nın kendisinden 30 yaş küçük eşi Hüsne A., evdeki paraları da alıp kayıplara karıştı. Esra Erol'da programına katılan Kemal A. 9 yıllık eşinin 15 Kasım günü 19 bin 400 TL parasını, evin tapusunu da alarak evi terk ettiğini ve karısına ulaşıp boşanmak istediğini söyledi. 38 yaşındaki Hüsne A.'nın babası da yayına bağlanarak kızının nerede olduğunu bilmiyorum diyerek kayıp başvurusunda bulunduğunu dile getirdi.

Esra Erol kayıp olan Hüsne A.'ya ulaştı. Canlı yayına katılan kadın, eşini görmek istemediğini ve sadece Esra Erol'a cevap vereceğini belirtti. Hüsne A. "Asla parayı bana vermedi, ben almadım. Yanından gittim çünkü beni zorla çalıştırmak istedi. Ev benim üzerime olduğu için Kemal sadece parasının peşinde" dedi.