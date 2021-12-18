Kardeşlerim 33.bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?

Kardeşlerim 33.bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim yeni bölümde; Suzan'la Harika arasında ipler iyice gerilirken, okulda düzenlenen tanışma kokteylinde ise herkesi korku dolu dakikalar beklemektedir. Bu başlık altından; Kardeşlerim yeni bölüm fragman ve özetine ulaşabilirsiniz.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (33.BÖLÜM)

"Mutluluğu bulan konum atsın!"

Ömer, Süsen'le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurar. Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Doruk ve Asiye, Eren ailesine para desteği sağlamak için bir kafede şarkı söylerken, ilk kez olarak Asiye'nin tatlı kıskançlığıyla tanışırlar. Suzan'la Harika arasında ipler iyice gerilirken, okulda düzenlenen tanışma kokteylinde ise herkesi korku dolu dakikalar beklemektedir.

Kardeşlerim 33. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Mutluluğu bulan konum atsın!"