Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV’nin yeni dizisi Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanında neler oluyor?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği ATV 'nin iddialı dizisi ekranlara geldi. Aylardır binlerce kişinin başlaması için gün saydığı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatacak olan dizinin oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekti. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanı da ATV tarafından yayınlandı. Peki, Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider.

Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.