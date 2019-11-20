İlk bölümüyle reyting rekorları kıran ve sosyal medyada en çok konuşulan dizi haline gelen Kuruluş Osman, 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolde olduğu dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte cevabı... Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı izle