Sabah Memurlar özel haber: Herhangi bir sebeple silah altına alınan işçiler ücretli izinli sayılacak

4857 Sayılı İş Kanununda değışıklık yapılmasına dair kanun teklifi taslağının detayları belli oldu.

Madde 1 — 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Iş Kanununun 31 inci maddesinin son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan işçiler ücretli izinli sayılır. Bunlardan rütbeli olanların rütbe aylığı tutarı, çalıştıkları işyerinden aldıkları ücret tutarından fazla olanlara, aradaki fark askeri kurumlarına katılmaları veya yeni rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silah altında bulundukları sürece Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir.

GENEL GEREKÇE

4857 sayılı İş Kanunu hariç diğer personel kanunlarında tatbikat veya eğitim için silah altına alınan yedek personele, rütbe maaş aylıkları almakta oldukları aylıktan fazla olanlar için öngörülen maaş farkı ödemelerinin 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel için öngörülmediği tespit edilmiştir. Söz konusu rütbe maaş farkı ödemesinin 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel için de düzenlenerek, diğer personel kanunlarına tabi çalışanlarla standart bir statü sağlamak adına 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddesinde ek yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.