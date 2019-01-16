Milyonlarca emekliyi sevindiren karar! Maaşlar kesilmeyecek...

Emekli maaşı bağlanıp sonradan 'prim günü eksik' diye maaşı kesilenlere iyi haber geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Başdenetçi Şeref Malkoç, Mustafa Demirci adlı vatandaş için verdikleri emsal kararla 500 bin emeklinin maaşının kurtulduğunu söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 'Prim günün eksik' diye maaşını kesip, bu süre içinde verilen maaş ve sağlık giderlerinin karşılığı olarak 109 bin lirayı geri istediği 20 yıllık emekli Mustafa Demirci'nin (75), mağduriyeti için Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), devreye girdi. Demirci'nin mağduriyeti giderilip, maaşı yeniden bağlandı. Üstelik benzer sorunu olan 500 bin kişinin yüzü güldü.



