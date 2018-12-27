Polis amirliği sınav sonuçları açıklandı!

İlgili yönetmeliğin 16. maddesinin 5. fıkrasında "Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar" ve 17. maddesinin 3. fıkrasında "Yazılı sınav sonucuna göre; belirlenen başarı puanını aşmak koşuluyla, en yüksek puandan başlamak üzere bu gruba ayrılan PAEM öğrenci kontenjan sayısının on katı kadar aday başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde sınav konularına ilişkin 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen sıraya göre doğru cevabı daha fazla olan aday başarılı sayılır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde başarı listesinde son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır." hükümleri doğrultusunda başarı listesi oluşturulmuştur. Fiziki Yeterlilik ve Mülakat/ Sözlü Sınav tarihleri ve aday sınav giriş belgeleri ileri tarihte Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinde (www.pa.edu.tr) yayınlanacaktır.



Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar 26-28.12.2018 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne daha önce Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinde (www.pa.edu.tr) yayınlanan takvim doğrultusunda yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

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