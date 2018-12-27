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amirliği sınav sonuçları açıklandı!

amiri sınavına girenlerin beklediği sınav sonucu açıklandı! 2018 yılı 5. Dönem Emniyet Teşkilatı Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitim Yazılı Sınavı sonuçları açıklandığı duyuruldu. Yapılan açıklama şu şekilde; Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasından (450) erkek ve (50) kadın aday olmak üzere toplam (500) personel Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne alınmak üzere İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 16 Aralık 2018 Pazar günü (11) Bölge Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 11:52
Polis amirliği sınav sonuçları açıklandı!

İlgili yönetmeliğin 16. maddesinin 5. fıkrasında "Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar" ve 17. maddesinin 3. fıkrasında "Yazılı sınav sonucuna göre; belirlenen başarı puanını aşmak koşuluyla, en yüksek puandan başlamak üzere bu gruba ayrılan PAEM öğrenci kontenjan sayısının on katı kadar aday başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde sınav konularına ilişkin 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen sıraya göre doğru cevabı daha fazla olan aday başarılı sayılır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde başarı listesinde son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır." hükümleri doğrultusunda başarı listesi oluşturulmuştur. Fiziki Yeterlilik ve Mülakat/ Sözlü Sınav tarihleri ve aday sınav giriş belgeleri ileri tarihte Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinde (www.pa.edu.tr) yayınlanacaktır.

Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar 26-28.12.2018 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne daha önce Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinde (www.pa.edu.tr) yayınlanan takvim doğrultusunda yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

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Polis amirliği sınav sonuçları açıklandı!
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