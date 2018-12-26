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2019 belli oldu! Peki asgari ücret memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

2019 yılı için dün belli oldu. Komisyon görüşmeleri sonucu yeni asgari ücret yüzde 26.05 oranında artarak brüt 2558 TL, net ücret ise 2020 TL olarak belirlendi. oranı sonrası ücreti de belli oldu. Buna en düşük AGİ ücreti 191 TL olarak belirlendi. Peki asgari ücretin artması memur maaşlarını nasıl etkileyecek? Buna göre, brüt asgari ücret, asgari geçim indirimi hesaplamasıyla, memur maaşlarına etki edecek.

Giriş Tarihi: 26.12.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 10:47
2019 asgari ücret belli oldu! Peki asgari ücret memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

rüt asgari ücret, asgari geçim indirimi miktarını oluşturmakta, asgari geçim indirimi de memurun maaşından kesilen gelir vergisinden mahsup edilmektedir.

Asgari geçim indiriminin maaşa etkisi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir.

"Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır."

Madde özetle şunu söylemektedir: Hesaplanan asgari geçim indirimi, memurun ödeyeceği gelir vergisinden düşülür.

Uygulamada da, asgari hiçbir zaman oluşan net maaşa eklenmez. Hesaplanan asgari geçim indirimi miktarı, memurun ödeyeceği gelir vergisi tutarından düşülür.

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2019 asgari ücret belli oldu! Peki asgari ücret memur maaşlarına nasıl yansıyacak?
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