2019 asgari ücret belli oldu! Peki asgari ücret memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

rüt asgari ücret, asgari geçim indirimi miktarını oluşturmakta, asgari geçim indirimi de memurun maaşından kesilen gelir vergisinden mahsup edilmektedir.

Asgari geçim indiriminin maaşa etkisi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir.

"Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır."

Madde özetle şunu söylemektedir: Hesaplanan asgari geçim indirimi, memurun ödeyeceği gelir vergisinden düşülür.

Uygulamada da, asgari hiçbir zaman oluşan net maaşa eklenmez. Hesaplanan asgari geçim indirimi miktarı, memurun ödeyeceği gelir vergisi tutarından düşülür.

İŞTE 2019 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

2019 AGİ TABLOSU