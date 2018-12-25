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zammı ne kadar oldu? 2019 Asgari Geçim İndirim tablosu ve tüm rakamlar!

Asgari Ücret Komisyonu 2019 yılı için yeni asgari ücret zammını açıkladı. Böylece ' ne kadar oldu' sorusu da yanıtını buldu. Yapılan açıklamada asgari ücret yüzde 26,5 oranında artarak 2 bin 20 lira oldu. Peki asgari ücretin artması AGİ ücretini ne kadar etkiledi? AGİ konusu milyonlarca vatandaşın merak ettiği bir konu. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem AGİ hesaplamasının nasıl yapılacağını yazdı. İşte ayrıntılar...

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 17:03
AGİ zammı ne kadar oldu? 2019 Asgari Geçim İndirim tablosu ve tüm rakamlar!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu! Asgari Ücret Komisyonu, yapılan görüşmeler sonrası asgari ücret zam oranını belirledi. Yapılan açıklamada asgari ücretin 2019 yılı için yüzde 26.05 oranında arttırıldı ve brüt olarak 2.558 lira 40 kuruş, net asgari ücret olarak da 2.020 lira 90 kuruş TL olarak belirledi. Peki asgari ücretin artması ücretini ne oranda etkiledi. Yeni AGİ ücretinin nasıl hesaplandığını Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem yanıtladı. İşte AGİ ücreti hesaplama yöntemi...

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AGİ zammı ne kadar oldu? 2019 Asgari Geçim İndirim tablosu ve tüm rakamlar!
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