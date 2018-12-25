AGİ zammı ne kadar oldu? 2019 Asgari Geçim İndirim tablosu ve tüm rakamlar!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu! Asgari Ücret Komisyonu, yapılan görüşmeler sonrası asgari ücret zam oranını belirledi. Yapılan açıklamada asgari ücretin 2019 yılı için yüzde 26.05 oranında arttırıldı ve brüt olarak 2.558 lira 40 kuruş, net asgari ücret olarak da 2.020 lira 90 kuruş TL olarak belirledi. Peki asgari ücretin artması AGİ ücretini ne oranda etkiledi. Yeni AGİ ücretinin nasıl hesaplandığını Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem yanıtladı. İşte AGİ ücreti hesaplama yöntemi...