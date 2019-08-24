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sınavı ne zaman? 2019 giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

On binlerce aday sınavı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 2019/2. ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı giriş belgesi sorgulanmaya başlandı. Polis Akademisi ve ortaklığında düzenlenecek olan bekçilik sınavına girecek adaylar sınav giriş belgesi pa.edu.tr ya da MEB'den alabiliyor. Peki ? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.8.2019 08:28 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 08:28
Bekçilik sınavı ne zaman? 2019 Bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Polis Akademisi Başkanlığı ve tarafından yeniden düzenlenecek 2019 sınavı geri sayım başladı. On binlerce bekçi olmak isteyen aday, 2. ve Mahalle Bekçiliği giriş belgesini sorgulamaya başladı bile. Bekçilik sınavına 2019 yılında da yoğun ilgi sürüyor. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir. Peki 2019 yılı yapılacak?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

tarihi belli oldu. 2019 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı 24 Ağustos tarihinde yapılacak.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bekçilik sınav giriş belgesi pa.edu.tr ya da MEB'den alınabiliyor. Sınav giriş belgesinin çıktısının muhakkak alınması gerekiyor.

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Bekçilik sınavı ne zaman? 2019 Bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
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