Memur adaylarını ilgilendiren karar! Kamu işçi alımlarında değişiklik yapıldı!

Taşeron sisteminin bitmesiyle birlikte kamu da işçi alımlarının usul ve esasları da yeniden belirlendi. Kamu kurum ve kuruluşlarının ön lisans ve lisans düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla, orta öğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile temizlik hizmetlerinde,. Güvenlik ve koruma hizmetlerinde bakım ve onarım hizmetlerinde eğitim şartı aranmaksızın belirlenecek. Kamu kurum ve kuruluşları işçi taleplerini işçi alımını yapacakları yerdeki İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne verecek.

İşte yeni yönetmeliğin tam metni….