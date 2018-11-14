Maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının atama teklifi yapıldı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 66 ncı maddesi ile; 10/6/2003 tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda hayatını kaybeden sigortalı yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarında istihdam edilebilmesine imkan sağlandı.

BİLGİSAYAR ORTAMINDA KURA İŞLEMİ

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca hak sahibi oldukları tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarına atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 55 hak sahibi için 14 Kasım 2018 tarihinde bilgisayar ortamında kura işlemi gerçekleştirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yeni bildirimler yapıldığı sürece hak sahipleri için önümüzdeki dönemde de kura işlemi gerçekleştirilmeye devam edecek.