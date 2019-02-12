Sabah Memurlar milyonlarca kişinin merak ettiği soruları yanıtlıyor!

Soru: 24.12.2005 de özel sektörde işe başladım. 06.06.2007 tarihinde işverenimiz işyerini beraber çalıştığımız müdürlerine çalışanlarla birlikte sattı. Yeni işveren maaşları değiştirmeden asgari ücretle göstererek yatırmaya başladı. Yeni işvereni uyarmamıza rağmen maalesef asgari ücretle gösteriyor. 1.1.2007'de % 42 ile engelli emeklilik statüsünde emekli oldum. Tazminatımı da talep ettim ama ödemedi. Asgari ücreti bankaya yatırıyor. Kalan miktarı elden ödüyor fakat hicbir belge düzenlemiyor. (ismi saklı)

Cevap: Gerçek maaşların bordroya yansıtılmaması önemli bir suç. Hem idari hem adli cezaları da var. Buna razı olmamak lazım. Durumu hemen Alo 170'e bildirin. Gelip gerçek maaşın bordroya yansıtılması sağlanır. Sizin emekli maaşınız da asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır. Gerçek maaşınızı gösterir belgeleri saklayarak bunları delil olarak kullanıp tazminatınız için dava açabilirsiniz.

Soru: Kardeşimin yetim maaşı kesildi. 22.11.1993 dogumlu. 25 yaşını doldurunca kesilmesi gerekmiyor muydu? (Çağlar Meram)

Cevap: Üniversitede okuyanlar için 25 yaş sınırı var. 25 yaşı dolunca kesiliyor. Lisede bu yaş sınırı 20 olarak uygulanıyor. O yüzden kesilmesi doğru bir uygulama olmuş.

Soru: İşe başlama tarihim staj olarak7.2.1987 olarak sistemde kayıtlı. Fakat normal sigortam 31.12.1989 tarihi olarak kayıtlı. Ne zaman emekli olabilirim? (Göksel Celayır)

Cevap: Maalesef staj emeklilik hesabında kullanılmıyor. İşe başladığınız tarihe göre de 25 yıl 52 yaş ve 5525 gün prim şartlarınız bulunuyor. Bunları tamamlayınca emekli olabilirsiniz.

Soru: 2006 ve 2010 tarih arasında esnaflık yaptım. Bagkurluydum. Bir kısım para yatırdim ama kalan bir kısım borcum silindi. Primimi ilerde alabilir miyim? (İlhan Eke)

Cevap: Son yapılandırmaya başvurmayan bağ-kur'luların borçları silinirken günleri de donduruldu. Dolayısıyla bu günleri şu anda emeklilik hesabında kullanamıyorsunuz. Ancak ihya imkanı var. Bu günlere ihtiyaç duyduğunuzda gidip o günki rakamlardan ödeyerek satın alabilirsiniz.