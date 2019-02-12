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Son dakika: 3600 ek göstergede önemli gelişme…

için son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe yetkileri ile Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratları ek gösterge konusunda toplandılar. Memurların ek göstergesinin 3.600’e çıkartılmasıyla ilgili detaylar bu toplantıda ele alınıyor. Sabah Memurlar gelişmeleri aktarmaya devam edecek.

Giriş Tarihi: 12.2.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 16:51
Son dakika: 3600 ek göstergede önemli gelişme…

3.600 ek gösterge kararının ardından emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde önemli artışlar meydana gelecek.

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