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Genel Müdür emekli oluyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü FUNDA OCAK emekli oluyor. Genel Müdürü OCAK'ın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 14.2.2019 10:38
DHMİ Genel Müdür emekli oluyor

İŞTE FUNDA OCAK'IN AÇIKLAMASI:

Her kademesinde uzun yıllar bir ibadet aşkıyla çalıştıktan sonra 3 Ekim 2016'da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atandığım Devlet Hava Meydanları İşletmesin'deki görevimden emekliliğimi isteyerek ayrılmış bulunuyorum.

DHMİ'nin küresel bir marka haline gelmesini sağlayan büyük projelerin hayata geçirilmesi için arkadaşlarımızla birlikte gösterdiğimiz çaba ve elde ettiğimiz başarılar benim için en büyük ödül ve ömür boyu tükenmez bir iftihar vesilesidir.

34 yıl görev yaptığım bu güzide kurumda, bana destek olan tüm çalışma arkadaşlarıma, her zaman büyük destek gördüğüm basın mensubu değerli dostlarıma, bulunduğum görevlere beni layık gören tüm Makamlara minnettarım.

Bu kurumda biriktirdiğim anılar, yaşamım boyunca benim en değerli varlığım olacaktır. Bu duygularla tüm arkadaşlarımı sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum.

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DHMİ Genel Müdür emekli oluyor
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