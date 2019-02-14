İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR 48 bin personel alımı yapacak!
Yüz binlerce vatandaşa iş veya istihdam sağlayan İŞKUR, vatandaşlara iş bulmaya devam ediyor. İŞKUR'a başvuru şartları nelerdir? İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR farklı pozisyonlarda birçok vatandaşa iş imkanı sunuyor.
Giriş Tarihi: 14.2.2019 09:58Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 10:00
Kamu veya özel sektörlerde iş arayanların ilk aklına geldiği yer olan İŞKUR, vatandaşların iş sahibi olmasını sağlamaya devam ediyor. İnternet sitesi üzerinden İŞKUR'a yapılan başvurular neticesiyle yüz binlerce işsiz vatandaş iş sahibi oldu.