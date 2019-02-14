İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR 48 bin personel alımı yapacak!

Kamu veya özel sektörlerde iş arayanların ilk aklına geldiği yer olan İŞKUR, vatandaşların iş sahibi olmasını sağlamaya devam ediyor. İnternet sitesi üzerinden İŞKUR'a yapılan başvurular neticesiyle yüz binlerce işsiz vatandaş iş sahibi oldu.