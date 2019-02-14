Kadro işlemleri hakkında duyuru yayınlandı

Duyuruda;

Bilindiği üzere, 09/01/2019 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonları 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ekine eklenmiştir. Bu bağlamda kurumlarca Kararnamenin yayımından itibaren 1 aylık süre içerisinde Başkanlığımız e-uygulama sistemi üzerinde kadro ve pozisyonların dağılımının yapılması ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amir hükümleri uyarınca gerekmekte olup, bazı kurumların giriş yapmadığı tespit edilmiştir.

Kadro/pozisyon ihdas, değişiklik, açıktan ve naklen atama işlemleri gibi tüm kadro işlemlerinin bu sisteme dayalı olarak gerçekleştirildiği kurumlarımızın malumlarıdır.

E-uygulama modülüne ilişkin bir problemle karşılaşılması halinde durumun mail ile (euygulama@dpb.gov.tr) iletilmesi halinde personelimizce derhal müdahale edilerek yardımcı olunmaktadır.

Bu çerçevede 19/02/2019 tarihi mesai bitimine kadar giriş yapmayan veya eksik girişlerini tamamlamayan kurumların, kadro/pozisyon ihdas, değişiklik, açıktan ve naklen atama işlemleri gibi kadro işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olamayacaktır.

Konunun bu çerçevede değerlendirilerek giriş işlemlerinin belirtilen tarihe kadar tamamlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereği arz ve rica olunur.