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Sivas personel alacak!

Sivas 58 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Başvuru şartları belli oldu!

Giriş Tarihi: 27.2.2019 15:09
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personel alacak!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuru;

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Başvuruda İstenilen Belgeler:

Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personel alacak!
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