Sabah memurlar: Hangi okul mezunu olanlar kameraman pozisyonuna atanabilir ?

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ekli (IV) Sayılı Cetvelde Kameraman pozisyonu için "Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak" ibaresi, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesinde "Fakültelerin, yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak" ibaresi yer almaktadır. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde Fakülte ve Yüksekokulların Fotoğraf Bölümü, Fotoğrafçılık Bölümü, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü, Medya ve İletişim Bölümü, Fotoğrafçılık Programı, Sinema, Televizyon ve Fotoğrafçılık Bölümleri, Radyo, Televizyon ve Gazetecilik Bölümü, Basım-Yayım mezunları ile bunlara denk bölümlerden mezun olanlar, kamerayı ve donanımını çekime hazır hale getirebilecek, film veya video çekimlerini sanatla ilgili yetenek ve teknik bilgisi ile yerinde, zamanında ve kaliteli bir biçimde yapabilecek, kameranın bakım ve korunmasını yapabilecek ve bunun gibi görevleri yerine getirebilecek niteliklere haiz olan veya bu nitelikleri yerine getirebileceğini belgelendiren ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek lisesi mezunlarının "Kameraman" pozisyonuna atanabileceği mütalaa edilmektedir.

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