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Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları neler?

, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) 4 bin 996 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu. Ayrıca OGM 2.700 Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi de alacak.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 10:37
Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları neler?

OGM'nin konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanlara göre, belirlenen illerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonunda bin 150 orman mühendisi alımı yapılacak.

Genel müdürlükçe, ayrıca sözleşmeli personel pozisyonunda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirilecek.

Adayların 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün internet sitesi üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekecek.

Öte yandan genel müdürlükçe, mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere bin 146 sözleşmeli personel alınacak. Bu adaylar ise 12- 23 Eylül arasında başvuruda bulunacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ORMAN MUHAFAZA MEMURU BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ORMAN MÜHENDİSİ BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları neler?
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