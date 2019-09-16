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Sabah memurlar: Başkanlığında çalışan dikkat!

Başkanlığında çalışan dikkat.Bu haber sizi yakından ilgilendiriyor. Gelir idaresi Başkanlığında 4/B’li olarak çalışanlar,kurumda yer alan memurlar gibi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesine göre teşkil edilen komisyonlarda üye olarak görev alabilir mi? Sabah memurlar sizin için cevaplıyor

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 17:36
Sabah memurlar: Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan personel dikkat!

04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesinde "Takdir Komisyonu; illerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) veya bunların tevkil edecekleri memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş iki üyeden kurulur. Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu; belediye başkanı veya tevkil edeceği memurun başkanlığı altında belediyenin yetkili bir memuru ile defterdarın, vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde ise vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği bir memur ve ticaret odasınca seçilmiş bir üye (ilgili olduğu arsalara ilişkin takdir komisyonlarına organize sanayi bölgesini temsilen bir üye) ile ilgili mahalle ve köyün muhtarından kurulur..." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu maddede "personel", "çalışan" vb. gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde göre istihdam edilen sözleşmeli personeli de kapsayabilecek bir ibare yerine münhasıran "memur" ibaresine yer verildiği görülmektedir. Bu itibarla; sözleşmeli personelin, 213 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca teşkil edilecek takdir komisyonlarında memur üye yerine görevlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

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Sabah memurlar: Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan personel dikkat!
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