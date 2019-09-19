Sabah memurlar: Belediye Meclisi üyesi seçilemeyenler memuriyete dönebilir mi?

18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesinde, "Subaylar, astsubaylar, hakimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç olmak üzere, kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşta memur veya kadrolu işçi olarak çalışmakta iken bu görevinden ayrılarak Belediye Başkanı seçilmiş olup da yeniden aday olamayan veya seçilemeyenler, hizmet süreleri itibariyle veya yaş haddi nedeniyle emekliliğe hak kazanamamış olmaları kaydıyla, seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden iki ay içinde daha önceki kurumlarının bağlı bulunduğu bakanlığa başvurmaları halinde eski görevlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun özelliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir göreve atanabilirler. Ancak yargı kararı ile belediye başkanlığı görevi sona erenler ve istifa edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu düzenleme belediye başkanlarına ilişkin olup, görev süresi dolan belediye meclis üyelerinin eski statülerine tekrar atanabileceğine ilişkin bir düzenleme mezkur maddede yer almamaktadır. 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 inci maddesinde ise "Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere, 298 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, tekrar eski statülerine atanmalarına ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Öte yandan, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinin birinci fıkrasında, "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla,

- 2972 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi belediye başkanlarının tekrar memuriyete atanabilmesine ilişkin olup, Devlet memuru olarak görev yapmakta iken mahalli idareler seçimine katılmak için memuriyetten istifa ederek belediye meclis üyesi seçilen ilgilinin görev süresinin bitiminde eski statülerine tekrar atanabileceğine ilişkin bir düzenlemenin mezkur maddede yer almaması sebebiyle, ilgilinin 2972 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi kapsamında yeniden memuriyete atanmasının mümkün bulunmadığı,

- 298 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, tekrar eski statülerine atanmalarına ilişkin düzenleme yer almakta olup, ilgilinin durumunun mezkur madde kapsamında bulunmaması sebebiyle söz konusu kişinin 298 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi kapsamında yeniden memuriyete atanmasının mümkün bulunmadığı,

- Söz konusu kişinin Devlet memurluğuna yeniden atanmasının 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında çalıştığı kuruma yada başka bir kuruma bu kurumların takdiri ile yeniden memuriyete dönmesi mümkün.