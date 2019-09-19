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  • Emekliye Ekim kazancı! 3600 ek gösterge ve intibak yasası çıkacak mı?

Emekliye Ekim kazancı! ve intibak yasası çıkacak mı?

Milyonlarca gözünü 1 Ekim'de açılacak olan 'e çevirdi. Meclis'e gündemine gelecek ilk konulardan bir tanesinin de olması bekleniyor. 3600 ek göstergenin yenilenmesiyle birlikte emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde de artış yaşanacak. Ayrıca bunun yanında intibak yasasının da görüşülmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge ve intibak yasası çıktığında emekli maaşları ne kadar olacak? Tüm gelişmeler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 09:31
Emekliye Ekim kazancı! 3600 ek gösterge ve intibak yasası çıkacak mı?

SSK ve Bağkur emeklilerinin gözü 1 Ekim'de açılacak olan 'te. Yeni çalışma döneminde yeni yasaların çıkması bekleniyor.

Emekliye Ekim kazancı! 3600 ek gösterge ve intibak yasası çıkacak mı?

Emekliler vatandaşlar özellikle gelirlerini artıracak 4 müjdeye kilitlendi. Bunlardan en çok merak edileni de konusu.

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Emekliye Ekim kazancı! 3600 ek gösterge ve intibak yasası çıkacak mı?

3600 EK GÖSTERGE
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile bu görevlerden olmuş kişileri kapsaması beklenen düzenlemesinin 'e ilk gelecek tasarılardan biri olması bekleniyor.

Emekliye Ekim kazancı! 3600 ek gösterge ve intibak yasası çıkacak mı?

Ek göstergenin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de ikramiyesi artacak.

Emekliye Ekim kazancı! 3600 ek gösterge ve intibak yasası çıkacak mı?

İNTİBAK YASASI
2000 yılı ve sonrasında olanlar, intibak için yasa beklentisi taşıyor.

Emekliye Ekim kazancı! 3600 ek gösterge ve intibak yasası çıkacak mı?

Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak için Anayasa Mahkemesi, 'i adres göstermişti.

Emekliye Ekim kazancı! 3600 ek gösterge ve intibak yasası çıkacak mı?

Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden ele alınacak.

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