Emekliye Ekim kazancı! 3600 ek gösterge ve intibak yasası çıkacak mı?

Milyonlarca emekli gözünü 1 Ekim'de açılacak olan Meclis'e çevirdi. Meclis'e gündemine gelecek ilk konulardan bir tanesinin de 3600 ek gösterge olması bekleniyor. 3600 ek göstergenin yenilenmesiyle birlikte emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde de artış yaşanacak. Ayrıca bunun yanında intibak yasasının da görüşülmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge ve intibak yasası çıktığında emekli maaşları ne kadar olacak? Tüm gelişmeler ve detaylar...
Giriş Tarihi: 19.09.2019
09:28
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
09:31