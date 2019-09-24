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Sabah memurlar: Devlet memuru olarak görev yapanlar dikkat!

Memurların sürelerinin hesaplanmasında hangi süreler dikkate alınacak. Memurların yılık izin süreleri hesaplanırken hangi süreler dikkate alınacak? Yıllık izin sürenizi nasıl artırabilirsiniz? Sabah memurlar cevaplıyor

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 16:53
Sabah memurlar: Devlet memuru olarak görev yapanlar dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır.

6/6/002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 154 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de; "…Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir…" denilmektedir.

Bu itibarla; 154 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği gereğince, memurun yıllık izin süresinin hesabına esas hizmet süresinin tespitinde, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

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Sabah memurlar: Devlet memuru olarak görev yapanlar dikkat!
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