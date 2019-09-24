Sabah memurlar: Personeliniz OHAL Komisyonu kararı ile dönmüşse?

Soru : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesine göre tespit edilen sekiz yıllık sürenin hesabında görevden uzaklaştırıldıktan sonra geçen süreler ile memuriyet görevine son verildikten sonra geçen sürelerin dikkate alınması mümkün mü?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun "Görevden uzaklaştırma" başlıklı 137 nci maddesinde, "Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir." hükmü, "Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü" başlıklı 141 inci maddesinde, "Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. 143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir." hükmü ve mezkur Kanunun "Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller" başlıklı 143 üncü maddesinde ise "Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır." hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, Devlet memuru olarak görev yapmakta iken görevden uzaklaştırılan, daha sonra 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun kararı ile kamu görevine iade edilmesine karar verilen personelin, görevden uzaklaştırma döneminde memuriyet statüsünün devam ettiği hususu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141 inci maddesi hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, mezkur Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince hesaplanacak olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık süresinin hesabında, görevden uzaklaştırma döneminde geçen sürelerin dikkate alınması gerektiği, ilgilinin kamu görevinden çıkarılmasından sonra geçen sürelerin ise kazanılmış hak aylığı gibi kıdem esaslı uygulamalarda değerlendirilmekle birlikte kamu görevi ile irtibatın devam ettiği memuriyet hizmetinde bulunmaması sebebiyle söz konusu sürenin hesabında dikkate alınmamasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.