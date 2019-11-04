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Kamuda çalışan sürekli işçiler dikkat! Karar verildi

sürekli işçileri ilgilendiren bir karar verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu, meslek kodlarının değiştirilmesi hakkında karar verdi

Giriş Tarihi: 4.11.2019 11:58
Kamuda çalışan sürekli işçiler dikkat! Karar verildi

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ
1. Başvuran; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, …taşeron şirket bünyesinde biyolog diplomasına sahip olmasına rağmen Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanı ile istihdam edildiğini ancak fiilen Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Androloji Laboratuvarı'nda embriyolog olarak çalıştığını, taşerondan sürekli işçi pozisyonuna ise biyolog olarak geçirildiğini, aslında fiili olarak embriyolog görevini yerine getirdiğini belirterek fiilen yaptığı işin meslek kodunun (unvanının) tarafına verilmesini ve meslek kodunun şuan çalıştığı pozisyona uygun hale getirilmesini talep etmektedir.

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