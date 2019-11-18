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Sabah memurlar: Sicil ve Başarı Değerleme raporları düzenlenirken dikkat!

kapsamında ihraç edilen ve OHAL komisyonu kararları gereğince iade edilerek göreve başlayan personel de dahil olmak üzere, çeşitli nedenlerden dolayı Aralık ayından önce haklarında sicil ve başarı değerleme raporları düzenlenmesi gereken personel hakkında söz konusu raporlar düzenlenirken, 6 aylık fiili sürenin hesabına , mazeret izni, sağlık kurulu raporlarına dayanan sağlık izinleri ile başka hangi süreler dahil edilecek? Sabah memurlar cevaplıyor

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 18.11.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 15:42
Sabah memurlar: Sicil ve Başarı Değerleme raporları düzenlenirken dikkat!

15/11/1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin Sicil ve Başarı Değerleme Dönemi başlıklı 8inci maddesinde; "Sicil ve başarı değerlemesi raporları her yılın Aralık ayının ilk yarısı içinde doldurularak en geç 15 Aralık'a kadar bunları muhafaza ile görevli birime teslim edilir." hükmü ve 9 uncu maddesinde; "Haklarında sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenecek sözleşmeli personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır…

Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen süreler, sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hükümde sicil ve başarı değerlendirmesi yapılabilmesi için çalışılması gerekli 6 aylık sürenin hesabında dikkate alınacak durumlar sayılmış olup, bunlar dışında kalan hallerin 6 ayın hesabında dikkate alınamayacağı değerlendirilmektedir.

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Sabah memurlar: Sicil ve Başarı Değerleme raporları düzenlenirken dikkat!
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