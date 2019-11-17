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Başkanı açıkladı: Tersane 'da 15 bin kişiye iş imkanı!

Başkanı Haydar Ali Yıldız, Haliçport olarak bilinen Tersane ’un büyük bölümünün 1 yıl içinde hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. ’un iş imkanı sağlayacağını da ifade eden Yıldız, ''Aileler, gençler burada çalışma imkanı bulacak. Burada 15 bine yakın gencimiz iş imkanına kavuşacak.'' dedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 17.11.2019 13:20 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 13:26
Beyoğlu Belediye Başkanı açıkladı: Tersane İstanbul'da 15 bin kişiye iş imkanı!

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 23 Şubat'ta atılan, 280 bin metrekare alana yapılan Tersane Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Yıldız, projenin her aşamasını takip ettiklerini, inşaat alanındaki eski binaların aslına uygun şekilde restorasyonunun da devam ettiğini anlattı.

Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Tersane İstanbul'un büyük bir kısmı 1 yıl içerisinde tamamlanıp halkımız ve turizmin hizmetine sunularak hizmet vermeye başlayacak'. Türkiye'nin ve İstanbul'un kültür turizmi açısından önemli merkezi olacak proje, İstanbul'a ve Beyoğlu'na büyük katkı sağlayacak"

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Beyoğlu Belediye Başkanı açıkladı: Tersane İstanbul'da 15 bin kişiye iş imkanı!
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