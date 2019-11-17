Beyoğlu Belediye Başkanı açıkladı: Tersane İstanbul'da 15 bin kişiye iş imkanı!

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 23 Şubat'ta atılan, 280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Yıldız, projenin her aşamasını takip ettiklerini, inşaat alanındaki eski binaların aslına uygun şekilde restorasyonunun da devam ettiğini anlattı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Tersane İstanbul'un büyük bir kısmı 1 yıl içerisinde tamamlanıp halkımız ve turizmin hizmetine sunularak hizmet vermeye başlayacak'. Türkiye'nin ve İstanbul'un kültür turizmi açısından önemli merkezi olacak proje, İstanbul'a ve Beyoğlu'na büyük katkı sağlayacak"