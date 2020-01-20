Sabah memurlar: Disiplin cezası almayan memura kademe verilir mi?

Soru: Belediyede 3 üncü derecenin 8 inci kademesinde lise mezunu olarak görev yapan personelinin 2010 tarihi itibarıyla 3 üncü derecenin 4 üncü kademesinden aylık almaya hak kazandığı ancak son 6 yıllık sicil notu ortalamasının 90 altı olması sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci maddesinden yararlanamadığı, personelin 3 üncü derecenin 8 inci kademesine geldiğinde ve son 8 yıl içinde disiplin cezası almaması halinde mezkur maddeden yararlandırılması mümkün mü?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 'Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme' başlıklı 37 nci maddesinde; "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hükümde bir üst dereceye yükselebilmek için iki koşulun aynı anda varlığına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiş olup, söz konusu koşulların asgari koşullar olduğu, en son yükselebileceği derecenin en az dördüncü kademesine gelen ancak "son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almama" şartını yerine getiren memurun, söz konusu şartın yerine getirildiği zaman derece yükselmesinden faydalanacağı, bu durumda en son yükseleceği derecenin dördüncü kademesini geçmiş olmanın derece yükselmesine engel olmadığı değerlendirilmektedir. Mezkur Kanunun 13.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 'Geçiş hükümleri' başlıklı Geçici 36 ncı maddesinin (B) fıkrasında; "Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan madde hükmünden de anlaşılacağı üzere; maddenin yayımından önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların; bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olmaları durumunda; 657 sayılı Kanunun 6111 Kanun ile değiştirilen 37 nci maddesinin değişiklikten önceki halinin uygulanacağı amir hüküm olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda; 2010 tarihi itibarıyla 3 üncü derecenin 4 üncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ancak son 6 yıllık sicil notu ortalamasının 90 altı olması sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci maddesinden yararlanamayan memurun , en son yükselebileceği derecenin en az dördüncü kademesine gelmiş olduğu dikkate alınarak "son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almama" şartını yerine getirmesi halinde söz konusu şartın yerine getirildiği zaman derece yükselmesinden faydalanacağı değerlendirilmektedir.