Sabah memurlar: Kamuda görev yapan 2828 sayılı kanuna göre çalışanlar dikkat!

2828 sayılı Kanuna 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile geçici 16 ncı madde eklenmiştir. Geçici 16 ncı maddenin birinci fıkrasında "Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar…" hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğe eklenen "Görevde olan hak sahiplerinin unvanlarına atanması" başlıklı geçici 2 nci madde de bu kapsamda yer alan kişilerin kurumların kadro durumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla öğrenimle ihraz etmiş oldukları unvanlara atanacakları ve bu maddeye ilişkin bütün iş ve işlemlerin ilgili kurumlarca yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Yine aynı maddenin beşinci fıkrasında hak sahiplerinin öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadroların görev yaptıkları kurumlarda bulunmaması, öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadroların görev yaptıkları kurumlarda bulunmakla birlikte bu unvanlarda boş kadro bulunmaması veya kurumca kurum ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde ilgili unvanda hizmete ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varılması halinde bu kişilerin atamalarının yapılmayacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümlerden anlaşılacağı üzere 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında kamu kurumlarında istihdam edilmiş ve halen görevde olanların mezkur Kanunun ek 16 ncı maddesinden yararlanabilmeleri için 7103 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla bir unvan ihraz etmiş olmaları, ihraz edilen unvanın kamu kurumlarında bulunması, kamu kurumunca yapılacak kadro ve ihtiyaç değerlendirmesi neticesinde ilgilinin atanabileceğine kurumca karar verilmiş olması gerekmektedir.

Öğrenimle kazanılan unvan ise hak sahiplerinin gördükleri mesleki veya teknik öğretim sebebiyle gerek mevzuat gereği gerekse mevzuatla yetkilendirilmiş kurumlarca kullanabilecekleri belirtilen unvanları ifade etmektedir. Öğrenimle kazanılan unvana teknisyen, tekniker, mühendis, mimar, sosyolog, hemşire, ebe vb. unvanlar örnek gösterilebilir. Bununla birlikte ülkemizde ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeylerinde yer alan programlar incelendiğinde memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni unvanını veren herhangi bir öğretim programının bulunmadığı bu nedenle bu unvanlara atama yapılamayacağı görülmektedir.

Bu itibarla kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında yapılıp yerleştirildikleri kurumdan başka bir kuruma naklen atama yoluyla geçmiş olanlardan mezkur Kanunun geçici 16 ncı maddesi ile Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyanların istihdam edildikleri kurumlarca yapılacak değerlendirme sonucunda öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara atamalarının yapılabileceği değerlendirilmektedir.