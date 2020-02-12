Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel alımı yapacak! MSB personel alımı başvuru şartları belli oldu

MSB sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre 9 arşiv uzmanı alınacağı açıklandı. MSB tarafından yapılan ilanın detayları belli oldu.t

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINA 2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1. GENEL HUSUSLAR:



a. Millî Savunma Bakanlığına sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; başvuru kılavuzunda belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, üniversitelerin "Bilgi ve Belge Yönetimi" mezunlarından Arşiv Uzmanı (ANKARA) unvanında sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde 9 (Dokuz) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

b. Alım başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adresinden 30 Ocak-28 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

c. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

ç. Öğrenimini yurt dışında tamamlayıp Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesi alan adaylar, belgelerini başvuru esnasında sisteme yükleyeceklerdir.

d. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

e. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.



2. BAŞVURU ŞARTLARI



a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b. Nitelik tablosunda bulunan kadro unvanı için belirlenen öğrenim durumuna sahip olmak, (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

c. Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvurmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,

ç.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSSP3 puanı almış olmak,

d. İlk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla sözleşmesini;

1) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

2) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

3) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, durumlarını belgeleyerek bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.



3. BAŞVURU ŞEKLİ



a. Çevrimiçi (online) ön başvurular, 30 Ocak - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.

c. Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) twitter hesabında ve http://personeltemin.msb.gov.tr adresinde 1 Nisan 2020 tarihinden sonra tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.



4. SEÇİM AŞAMALARI



Temin süreci başvuru, evrak kontrol, mülakat, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirmeleri gereken evraklar, sınavların uygulama ve değerlendirme esasları, sağlık muayene işlemleri ve aday bilgilendirmelerinin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar ile faaliyet takvimi https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan başvuru kılavuzunda belirtilmiştir.

Tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS)/elektronik posta ile yapılacağından adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresini takip etmeleri ve başvuru esnasında cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.