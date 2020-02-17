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alımı! TÜBİTAK personel alımı için ilan yayınlandı

Resmi kurumlar alımına devam ediyor. Ulusal Meteroloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere hemşire alınacaktır. TÜBİTAK'ın yayınladığı ilanda başvuru detayları ve başvuru şartları da belli oldu. TÜBİTAK personel alımı için ne kadar kontenjan ayırdı? İşte personel alımı şartları ve detayları...

Giriş Tarihi: 17.2.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 10:04 ABONE OL
TÜBİTAK personel alımı! TÜBİTAK personel alımı için ilan yayınlandı

TÜBİTAK personel alımı için ilan yayınladı. Yayınlanan ilana göre TÜBİTAK Ulusal Meteroloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere hemşire alınacaktır. Peki başvuru şartları nelerdir?

Eleman Sayısı: 1

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 17.02.2020

Son başvuru Tarihi: 21.02.2020

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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TÜBİTAK personel alımı! TÜBİTAK personel alımı için ilan yayınlandı
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