TÜBİTAK personel alımı! TÜBİTAK personel alımı için ilan yayınlandı

TÜBİTAK personel alımı için ilan yayınladı. Yayınlanan ilana göre TÜBİTAK Ulusal Meteroloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere hemşire alınacaktır. Peki başvuru şartları nelerdir?

Eleman Sayısı: 1

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 17.02.2020

Son başvuru Tarihi: 21.02.2020

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.