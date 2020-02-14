Son dakika: THY'den gençlere işe alım ilanı! THY personel başvuru şartları belli oldu

Türk Hava Yolları'nın(THY) büyüyen filosuna paralel olarak çalışan sayısı da hızla artıyor. Bugün 354 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 270 uluslararası olmak üzere dünyanın 127 ülkesindeki 319 noktaya uçan THY'nin gençlere yönelik yayınladığı iki ilana başvurular başlarken, ilanların detayları şöyle duluruldu:

ARANAN GENEL KRİTERLER ŞÖYLE;

"T.C. vatandaşı olmak

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

01.01.1994 ve sonrasında doğmuş olmak

En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek

(Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenimine devam eden ve yazılım alanında uzmanlaşmak isteyen adaylarımız AIRSTARTER BT ilanımıza başvurabilir.)

100'lük sistemde en az 70, 4'lük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek

İstanbul ve Ankara'daki ofislerde, haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, haftada en fazla 30 saat çalışabilmek

İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmak)"