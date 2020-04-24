Sabah memurlar: Devlet memurları şirketlere sermaye hissedarı olabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28 inci maddesinde; "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.; Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan ,Devlet memurlarının ticaret şirketleri arasında sermaye şirketi olarak düzenlenen, ortaklarının sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduğu ve haiz olduğu tüzel kişiliği ile tacir sayılan limited şirketine kanuni temsilci sıfatını haiz olmaksızın ve herhangi bir görev almaksızın ortak olabilmelerinin tacir sayılmalarını gerektirecek bir faaliyet olmadığı değerlendirilmektedir.

YASAL AÇIDAN BİR ENGEL YOK

Bu itibarla, şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmasını gerektirecek bir ortaklık durumu olmaması ve şirket sözleşmesinde de şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmaması kaydıyla 657 sayılı Kanuna tabi görev yapan personelin limited şirketine belirtilen oranda ortak olmasında yasal açıdan engel bir husus bulunmadığı değerlendirilmektedir.

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