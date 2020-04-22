SON DAKİKA! İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da mesai saatleri değişti

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da uygulnacak mesai saatleri ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya, "27 Nisan Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır." dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Şehrimizde COVİD-19 Salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında;

#COVID19 tedbirleri kapsamında;



📌27 Nisan Pazartesi gününden

📌27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere

İstanbul'da mesai saatleri;

📌09.00-12.30,

📌13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.



▶️ https://t.co/iekFigtAeW pic.twitter.com/Ta9a22KdzG — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 22, 2020

İstanbul'da Sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri,

27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.

Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.