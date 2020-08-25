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uzman yardımcısı alıyor! Şartlar nelerdir?

Türkiye İstatistik Kurumu (), uzman olarak yetiştirilmek ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 50 uzman yardımcısı istihdam edecek. Yayınlanan ilana göre hangi bölüm mezunlarının başvurabileceği de belli oldu

AA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 09:03 Son Güncelleme: 25.8.2020 09:32 ABONE OL
TÜİK uzman yardımcısı alıyor! Şartlar nelerdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylarda istatistik, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, bilgisayar veya yazılım mühendislikleri ile endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Söz konusu adayların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TÜİK'in internet sitelerindeki sınav ilanını inceleyerek, TÜİK Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekiyor.

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TÜİK uzman yardımcısı alıyor! Şartlar nelerdir?
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