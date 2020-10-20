AYM’den emsal karar! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), biri öğretmen, biri zabıt kâtibi olan iki devlet memurunun beraat ettikleri davalara karşın kurumlarının idari soruşturmalarında aldıkları disiplin cezalarına yönelik başvuruları hakkındaki kararını açıkladı. AYM, haklarında beraat kararı verilen memurlar hakkında idari disiplin cezası verilmesinin masumiyet karinesini ihlal ettiği yönünde karar bildirdi.



MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLDİ



Tekirdağ'da 2013 yılında öğrencisine tokat attığı iddiasıyla Ceza Mahkemesinde yargılanan öğretmen Barış Baş, öğrencisine şiddet uyguladığına ilişkin yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı aldı. Öğretmen Baş hakkında ayrıca başlatılan idari soruşturmada maaşında kesinti ve nakil kararı verildi. Kesinleşmiş beraat kararının ardından AYM'ye başvuran Baş; beraatına işaret ederek masumiyet karinesinin ihlal edildiğini iddia etti.



AYM'DEN EMSAL KARAR!

Gaziantep'te 2008 yılında zabıt kâtibi olan Hüseyin Sezer ise, üzerinde gizlilik kararı olan bir dava dosyasının fotokopisini çekerek bir avukata verdiği iddiasıyla yine Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış ancak tanık ifadeleri ve delillerin yetersizliği göz önüne alınarak beraat etti. Beraat kararı kesinleşen Sezer de; beraat kararına karşın Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği memurluktan çıkarma cezasıyla ilgili AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Sezer, beraat ettiği bir konuyla ilgili disiplin cezası almasını masumiyet karinesinin ihlali olduğunu savundu.



İDARİ MAHKEMEDE YARGILANACAK

AYM her iki memurun da aldıkları beraat kararlarına karşın disiplin cezasına çarptırılmasını masumiyet karinesinin ihlali olarak değerlendirdi.

Anayasa'nın 38. maddesinin 4. fıkrasına atıf yapılan kararda her iki memurun da suçlarının beraat kararlarının kesinleşmiş olmasına dikkat çekildi. Her iki memurunun da ilgili İdare Mahkemelerinde yeniden yargılanmasına karar verildi.

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