TCDD 157 personel alımı yapacak!

TCDD tarafından yapılan duyurunun detayları aşağıdaki gibidir;

Şirketimiz işyerlerine çeşitli sanat kollarında işe alınacak

157 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar;

İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 10.12.2018– 14.12.2018 tarihleri arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilmeyecektir, tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

Sözlü sınavı 14.01.2019-18.01.2019 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır.

TALEPLERİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim belgesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya edevlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

5- KPSS Sonuç Belgesi (16 Ekim 2016 tarihinde yapılan)

6- Tren Makinisti ilanına başvuracak adaylardan "Tren Makinisti (Seviye 4)" Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0035-4)

7- Vinç Operatörü (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü ) ilanına başvuracak adaylardan C sınıfı, (C sınıfı ehliyetini yenileyenler için M,B1,B,C1 ve F sınıfı), ehliyet

8- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

9- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak)

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