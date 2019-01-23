Işık Üniversitesine akademik personel alacak

Işık Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan ilanın detayları şu şekilde;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri uyarınca Dr.Öğr.Üyesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin" ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belgelere, bilgilere, tarihlere, adreslere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfası http://www.isikun.edu.tr/akademik-acik-pozisvonlar üzerinden ulaşılabilir.

Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz ilgili Akademik Birimine şahsen (Araştırma Görevlileri için posta yoluyla da yapılabilir) yapılacaktır. Başvurular gizli tutulacak olup, belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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