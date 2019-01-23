"Sağlık yönetimi" lisans programından mezun olanlara müjde !

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümün��n A/5 bendi hükmü çerçevesinde memuriyete giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınmaları gerekmekte

OKURDAN GELEN SORU

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında tıbbi sekreter unvanında görev yapan ve sağlık yönetimi programından lisans düzeyinde mezun olan personelin, sağlık bilimleri lisansiyeri sayılarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-5 fıkrası hükmünden yararlandırılması mümkün mü?

MEVZUAT

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı 36 ncımaddesinin birinci fıkrasında hizmet sınıfları sayılmış olup, "III-SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI" başlıklı bölümünde, "Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının beşinci bendinde, "Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmü bulunmaktadır. Söz konusu hükümden yararlanabilmek için sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev alma şartı aranmamış olup, bu hüküm kapsamında belirtilen unvanları kazananların belirlenen memuriyete giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınmaları gerekmektedir.

Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde, "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine? öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir."hükmü yer almakta olup, bu hüküm ile yükseköğrenim yapanların, öğrenimden sonra kazandıkları unvanların aynı ve elde ettikleri hakların eşdeğer sayılması hususunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yetki verilmektedir.

Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının sağlık bilimleri lisansiyeri unvanı alan lisans programlarına ilişkin olarak "sağlık yönetimi" lisans programından mezun olanlar sağlık bilimleri lisansiyeri olarak belirlenmiştir.

SONUÇ

Bu itibarla, sağlık yönetimi programından lisans düzeyinde mezun olan personelin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının sağlık yönetimi lisans programından mezun olanların sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağına ilişkin sözkonusu kararı göz önünde bulundurulduğunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36

ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün A/5 bendi hükmünden yararlandırılması gerekmekte.