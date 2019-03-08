Doğuş Üniversitesi personel alımı yapacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize "2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

BAŞVURU YAPMAK VE AYRINTILARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!



- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 22/03/2019 Cuma günü saat 17:30'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.



- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 22/03/2019 Cuma günü saat 17:30'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.



Başvurular 22/03/2019 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.



Duyurulur.